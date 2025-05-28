РФ обстріляла залізничну інфраструктуру в низці областей: чи є затримка руху

Харківська область

У Харківській області уламки БпЛА потрапили на колію. Залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість правоохоронцям та Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодити залишки дрона.

Рух оперативно було відновлено.

Донецька область

В донецькому Слов'янську була пошкоджена контактна мережа. Також уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда.

"Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу", - додає УЗ.

Фото: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру в низці областей (t.me/UkrzalInfo)

Сумська область

У Сумській області БпЛА незначно пошкодив колію, але рух ділянкою здійснюється без затримок.