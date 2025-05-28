РФ обстреляла железнодорожную инфраструктуру в ряде областей: есть ли задержка движения

Харьковская область

В Харьковской области обломки БпЛА попали на пути. Железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность правоохранителям и Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обезвредить остатки дрона.

Движение оперативно было восстановлено.

Донецкая область

В донецком Славянске была повреждена контактная сеть. Также обломки FPV-дрона повредили стекло в вагоне электропоезда.

"Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала", - добавляет УЗ.

Фото: россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в ряде областей (t.me/UkrzalInfo)

Сумская область

В Сумской области БпЛА незначительно повредил пути, но движение по участку осуществляется без задержек.