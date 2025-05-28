РФ обстреляла железнодорожную инфраструктуру в ряде областей: есть ли задержка движения

В ночь на 28 мая российские террористы атаковали беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Харьковской, Донецкой и Сумской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци" (УЗ).
В Харьковской области обломки БпЛА попали на пути. Железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность правоохранителям и Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обезвредить остатки дрона.
Движение оперативно было восстановлено.
В донецком Славянске была повреждена контактная сеть. Также обломки FPV-дрона повредили стекло в вагоне электропоезда.
"Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала", - добавляет УЗ.
Фото: россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в ряде областей (t.me/UkrzalInfo)
В Сумской области БпЛА незначительно повредил пути, но движение по участку осуществляется без задержек.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно обстреливает территорию Украины. Под удар попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.
Для атак террористы применяют дроны, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы. К атакам дронами россияне прибегают каждую ночь. В ночь на 27 мая противник атаковал Украину 60-ю ударными дронами типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.