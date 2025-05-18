Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Херсоні: фото наслідків

Російські війська обстріляли Центральний район Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено залізничний вокзал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської ОВА та "Укрзалізницю".
"Близько 16:00 російські війська вкрили артилерійським вогнем Центральний район Херсона", - повідомили в адміністрації.
"Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки й автомобілі. Попередньо, обійшлось без постраждалих. Проте ворог "полює" місцевість з дронів, аби нанести повторні удари", - повідомили в ОВА.
В "Укрзалізниці" розповіли, що росіяни здійснили черговий ворожий обстріл залізничної інфраструктури Херсона.
"Пасажири та працівники залізниці не постраждали, проте пасажирський локомотив був уражений внаслідок обстрілу. Також знову постраждала будівля залізничного вокзалу", - заявили в УЗ.
Як повідомили співробітники "Укрзалізниці", після закінчення тривоги в місті залізничники у співпраці з місцевою ОВА організували автобуси для доставки 66 пасажирів з Херсона до Миколаєва.
"Залізничники оперативно додають вагони до поїзда, що вже очікує в Миколаєві, щоби вмістити всіх пасажирів з херсонського вокзалу. Рух всіх інших поїздів - за графіком", - підсумували в УЗ.
Зауважимо, що це не перший удар по місту, адже раніше сьогодні у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на авто.
Відзначимо, що за останні тижні це не перший випадок, коли безпілотники ворога застосовують вибухівку проти мирного населення.
До прикладу, вранці 17 травня у Херсоні російські війська атакували цивільних працівників комунального підприємства за допомогою ударного дрона.
А минулого місяця російські загарбники обстріляли центр Херсона. Тоді через російський удар одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.
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