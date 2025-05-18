Россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне: фото последствий

"Около 16:00 российские войска покрыли артиллерийским огнем Центральный район Херсона", - сообщили в администрации.

Как оказалось, под ударами вновь оказалось здание железнодорожного вокзала и прилегающие улицы.

"В результате обстрела повреждены частные дома и автомобили. Предварительно, обошлось без пострадавших. Однако враг "охотится" местность с дронов, чтобы нанести повторные удары", - сообщили в ОВА.

В "Укрзализныце" рассказали, что россияне совершили очередной вражеский обстрел железнодорожной инфраструктуры Херсона.

"Пассажиры и работники железной дороги не пострадали, однако пассажирский локомотив был поражен в результате обстрела. Также снова пострадало здание железнодорожного вокзала", - заявили в УЗ.

Как сообщили сотрудники "Укрзализныци", после окончания тревоги в городе железнодорожники в сотрудничестве с местной ОГА организовали автобусы для доставки 66 пассажиров из Херсона в Николаев.

"Железнодорожники оперативно добавляют вагоны к поезду, который уже ожидает в Николаеве, чтобы вместить всех пассажиров с херсонского вокзала. Движение всех остальных поездов - по графику", - подытожили в УЗ.