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Россияне обстреляли Веровку Херсонской области, есть погибшая

Воскресенье 27 августа 2023 14:36
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Россияне обстреляли Веровку Херсонской области, есть погибшая Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты обстреляли Веровку Тягинской громады Херсонской области. Погибла 35-летняя гражданская.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"К сожалению, пострадали люди. Из-за российского обстрела погибла 35-летняя женщина, еще одного местного жителя доставили в больницу с ранениями", - пишет Прокудин.

Ситуация в Херсонской области

После того как наши воины освободили правый берег Днепра в Херсонской области российские террористы почти ежедневно обстреливают регион, в том числе и административный центр. Во время ударов оккупанты используют не только тяжелое вооружение, но и авиацию.

К примеру, сегодня утром враг сбросил с авиации управляемые авиабомбы на Херсонскую область. Под удар попали Херсонский, Дарьевский, Казацкий и Одрадокаменский районы.

По словам Прокудина, только за прошедшие сутки оккупанты совершили 61 обстрел области, выпустив в общей сложности 272 снаряда из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

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