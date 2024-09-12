Росіяни обстріляли вантажівку Червоного Хреста, є загиблі

"Сьогодні окупант завдав удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Донецькій області", - повідомив президент.

Фото: росіяни вдарили по гуманітарних авто (t.me/dmytro_lubinetzs)

Водночас Лубінець зазначив, що про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ - мовчать.

"Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ! МКЧХ має офіційно і публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій!", - наголосив він.

Зеленський також додав, що станом на зараз відомо про двох поранених та трьох загиблих.

"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі. Світ повинен реагувати жорстко й принципово. Не можна залишатися байдужим - і країнам, і міжнародним організаціям", - підкреслив він.

Заява прокуратури

За даними правоохоронців, розпочато розслідування за фактом загибелі трьох та поранення двох її співробітників

Вони повідомили, що сьогодні, 12 вересня, російська армія вчинила черговий воєнний злочин в Донецькій області.

"Війська держави-агресора, ймовірно, зі ствольної артилерії завдали удару по автомобілях Міжнародного Комітету Червоного Хреста у с. Віролюбівка Костянтинівської МТГ", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці зазначили, що співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту для видачі місцевим жителям паливних брикетів для обігріву домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу.

"Внаслідок атаки на місці загинули чоловіки віком 40, 41 та 48 років. Двоє їх 35 та 41-річних колег зазнали осколкових поранень й мінно-вибухових травм. Їх доставлено до медичного закладу. Один з постраждалих наразі перебуває у важкому стані", - зауважили співробітники прокуратури.