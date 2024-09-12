Россияне обстреляли грузовик Красного Креста, есть погибшие

"Сегодня оккупант нанес удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области", - сообщил президент.

Фото: россияне ударили по гуманитарным авто (t.me/dmytro_lubinetzs)

В то же время Лубинец отметил, что об обстреле уже известно, но МККК, равно как и МФКК - молчат.

"Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ! МККК должно официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций!", - подчеркнул он.

Зеленский также добавил, что по состоянию на данный момент известно о двух раненых и трех погибших.

"В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают лишь как разрешение убивать дальше. Мир должен реагировать жестко и принципиально. Нельзя оставаться равнодушным - и странам и международным организациям", - подчеркнул он.

Заявление прокуратуры

По данным правоохранителей, начато расследование по факту гибели трех и ранения двух ее сотрудников

Они сообщили, что сегодня, 12 сентября, российская армия совершила очередное военное преступление в Донецкой области.

"Войска государства-агрессора, вероятно, из ствольной артиллерии нанесли удар по автомобилям Международного Комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Константиновской МТГ", - сообщили в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что сотрудники МККК прибыли в населенный пункт для выдачи местным жителям топливных брикетов для обогрева домов. На момент обстрела они как раз разгружали доставленную помощь.

"В результате атаки на месте погибли мужчины в возрасте 40, 41 и 48 лет. Двое их 35 и 41-летних коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Они доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших сейчас находится в тяжелом состоянии", - отметили сотрудники прокуратуры.