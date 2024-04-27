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Лубінець жорстко розкритикував федерацію Червоного Хреста, за захист інтересів Росії

Субота 27 квітня 2024 21:34
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Лубінець жорстко розкритикував федерацію Червоного Хреста, за захист інтересів Росії Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Уповноважений Верховної ради з прав людини розкритикував Міжнародну федерація Червоного Хреста за виправдовування незаконних дій російського Червоного Хреста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дмитра Лубінця в Telegram.

Лубінець акцентував свою увагу на тому, що МФЧХ став адвокатом російського Червоного Хреста, зокрема федерація "закриває очі на злочини". Він розкритикував МФЧХ за діяльність російського ЧХ в тимчасово окупованому Криму.

"РЧХ вкрав у Криму майно Національного Товариства Червоного Хреста України. По цьому факту відкрито кримінальне провадження, вимагаємо засудження дій РЧХ", - написав Лубінець.

За словами Лубінця, російський ЧХ співпрацював з табором "Артек" в тимчасово окупованому Криму, йшлося про те, що на директора цього табору наклали санкції за причетність до депортації українських дітей.

Проте у висновках федерації наразі йдеться тільки про те, що “партнерство РЧХ з табором “Артек” вимагає серйозного перегляду”.

"Ці слова виглядають жалюгідно: адже коли є факти - потрібна дія, а не розгляд ситуації з різних сторін", - каже Лубінець.

Повернення українських дітей з незаконної депортації

Окупаційні війська РФ продовжуть викрадати українських дітей та вивозити їх на територію Росії.

Нагадаємо, Україна передала Катару список з іменами 561 дитини, які були незаконно вивезені окупантами до Росії.

Додамо, міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову за незаконну депортацію українських дітей.

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Дмитро Лубінець
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