Лубінець розкритикував Червоний Хрест: продовжує показувати позицію "страуса"
Червоний Хрест досі продовжує показувати позицію "страуса". Співробітники навіть не можуть забезпечити захист прав українських військовополонених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
"Усе частіше російські солдати вбивають українських військових, які здаються у полон. Це фіксують як правоохоронні органи, так і міжнародні організації", - повідомив Лубінець.
Однак він зазначив, що на усі публічні страти українських військовополонених, а це воєнні злочини, Україна вимагає дієвої реакції від міжнародної спільноти, зокрема нових ордерів на арешт для злочинців від МКС.
"МКЧХ продовжує показувати позицію "страуса" - організація не може забезпечити захист прав українських військовополонених", - підкреслив він.
Росія порушує правила війни
Нагадаємо, вже зафіксовані неодноразові випадки того, що росіяни порушують правила ведення війни. Це як порушення прав та вияви насильницької діяльності щодо цивільного населення так і відверто жорстокі вбивства українських військових, які потрапили в полон.
Так нещодавно росіяни розстріляли під Торецьком трьох українських полонених.
До цього схожий випадок стався на початку липня. Тоді генеральний прокурор Андрій Костін повідомляв, що біля Роботиного окупанти розстріляли українських військових, які склали зброю.
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