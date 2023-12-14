Росіяни обстріляли центральну частину Херсона, є загиблий

"Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці", - пише Морочко.

Спочатку чоловіка було ушпиталено у стані середньої тяжкості. Пізніше стало відомо про його загибель.

Є поранена

"Наразі ушпиталено жінку 1931 р.н. Вона потрапила під обстріл центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ після 17.00", - написав Морочко.

Наразі пораненій надається медична допомога і проводиться дообстеження.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Сьогодні, 14 грудня, окупанти обстріляли багатоквартирний будинок в Антонівці. Поранення отримала 79-річна місцева жителька

Протягом минулої доби, 13 грудня, як розповідав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські терористи здійснили 114 обстрілів по території регіону. Зокрема ворог випустив 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. По Херсону було випущено 35 снарядів.

Під час обстрілів ворог поцілив:

у житлові квартали населених пунктів області;

медичну установу, навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі;

біснес-центр у Херсоні.

Внаслідок ударів 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.