Россияне обстреляли центральную часть Херсона, есть погибший

"В результате очередного обстрела центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск ранен один человек. Мужчина 57 лет на момент вражеской атаки находился на улице", - пишет Морочко.

Сначала мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Позже стало известно о его гибели.

Есть раненая

"Сейчас госпитализирована женщина 1931 г.р. Она попала под обстрел центральной части Херсона со стороны российских оккупационных войск после 17.00", - написал Морочко.

Сейчас раненой оказывается медицинская помощь и проводится дообследование.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Сегодня, 14 декабря, оккупанты обстреляли многоквартирный дом в Антоновке. Ранения получила 79-летняя местная жительница

За прошедшие сутки, 13 декабря, как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские террористы совершили 114 обстрелов по территории региона. В частности, враг выпустил 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По Херсону было выпущено 35 снарядов.

Во время обстрелов враг попал:

в жилые кварталы населенных пунктов области;

медицинское учреждение, учебное заведение и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе;

биснес-центр в Херсоне.

В результате ударов 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения.