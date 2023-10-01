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Росіяни обстріляли центр Вовчанська Харківської області, є загиблий

Неділя 01 жовтня 2023 13:46
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Росіяни обстріляли центр Вовчанська Харківської області, є загиблий Фото: росіяни обстріляли центр Вовчанська Харківської області, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи завдали удару по центральній площі Вовчанська Харківської області. Внаслідок обстрілів загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Удар було завдано близько о 11:00.

"Під ударом опинилась центральна площа міста. У результаті обстрілу загинув чоловік, його особа наразі встановлюється", - пише пресслужба.

До місця удару виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, а слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 - порушення законів та звичаїв війни.

Росіяни обстріляли центр Вовчанська Харківської області, є загиблий

Фото: росіяни обстріляли центр Вовчанська Харківської області, є загиблий (t.me/mvs_ukraine/30195)

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по регіону. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Цієї ночі, 1 жовтня, ворог вдарив по Харкову ракетами С-300.Було зафіксовано удари трьох ракет у Холодногірському районі міста. Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

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