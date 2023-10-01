ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Прильоти" дронів та ракет. Що відомо про наслідки нічних обстрілів України

Україна, Неділя 01 жовтня 2023 12:14
UA EN RU
"Прильоти" дронів та ракет. Що відомо про наслідки нічних обстрілів України Фото: окупанти 1 жовтня обстріляли Умань, Кривий Ріг та Харків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 1 жовтня вчергове атакували Україну. Під ударом були східні, центральні та південні регіони нашої країни.

Що відомо про наслідки нічних обстрілів - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма, глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця, голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, Facebook поліції Черкаської області, Facebook управління ДСНС Харківської області.

Чим били окупанти

Цієї ночі росіяни випустили по Україні 30 дронів-камікадзе."Шахеди" запускали з тимчасово окупованого Криму, Курська та Краснодарського краю РФ. Сили протиповітряної оборони збили 16 безпілотників ворога.

Також окупанти запускали зенітні ракети С-300 по Харкову. Пуски здійснювали з території Бєлгородської області РФ.

Умань

Російські дрони цієї ночі вдарили по місту Умань Черкаської області. Під ударом ворога була промислова інфраструктура.

Фото: поліція показала наслідки обстрілу Умані (facebook.com/cherkasypolice)

Внаслідок атаки спалахнули пожежа на складах, зокрема, там, де зберігалося зерно. За попередніми даними, поранення отримала одна людина. Постраждалого госпіталізували.

Кривий Ріг

У Кривому Розі внаслідок атаки дронів пошкоджена цивільна інфраструктура. Зазначається, що окупанти ударили по промисловості.

У місті виникла пожежа, яку ліквідували. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Також у Дніпропетровській області сили протиповітряної оборони збили ворожий дрон.

Миколаївська область

За даними Миколаївської ОВА, близько 1:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади були зафіксовані удари безпілотниками. Через атаку пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства. Спалахнула суха трава, пожежу вже загасили.

Крім того, у Миколаївській області знищили "шахед".

Харків

Російські терористи після опівночі атакували Харків ракетами С-300. Зафіксовано "прильоти" трьох ракет у Холодногірському районі міста.

Під ударом ворога також опинилося цивільне підприємство. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Миколаївська область Умань атака дронів Війна в Україні харков Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних