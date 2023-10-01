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Россияне обстреляли центр Волчанска Харьковской области, есть погибший

Воскресенье 01 октября 2023 13:46
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Россияне обстреляли центр Волчанска Харьковской области, есть погибший Фото: россияне обстреляли центр Волчанска Харьковской области, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы нанесли удар по центральной площади Волчанска Харьковской области. В результате обстрелов погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Удар был нанесен около 11:00.

"Под ударом оказалась центральная площадь города. В результате обстрела погиб мужчина, его личность устанавливается", - пишет пресс-служба.

К месту удара выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники, а следователи открыли уголовное производство по ст. 438 - нарушение законов и обычаев войны.

Россияне обстреляли центр Волчанска Харьковской области, есть погибший

Фото: россияне обстреляли центр Волчанска Харьковской области, погибший (t.me/mvs_ukraine/30195)

Ситуация в Харьковской области

Российские террористы почти ежедневно наносят удары по региону. Чаще всего под огонь попадают приграничные населенные пункты или те, которые находятся вблизи линии фронта.

Этой ночью, 1 октября, враг ударил по Харькову ракетами С-300. Были зафиксированы удары трех ракет в Холодногорском районе города. Под ударом врага также оказалось гражданское предприятие. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

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