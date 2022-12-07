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Росіяни обстріляли центр селища на Донбасі, де люди отримували гуманітарку: троє поранених

Фото: окупанти обстріляли центр селища на Донбасі, де люди отримували гуманітарку (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

У Ямполі Донецької області троє людей постраждали внаслідок російського обстрілу. Окупанти атакували центральну площу селища в той час, як люди отримували гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше трьох жителів Ямполя поранили сьогодні рашистські окупанти, обстрілявши центральну площу селища. Саме в той час на тому місці люди отримували гуманітарну допомогу", - написав Кириленко.

За його словами, також внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля та щонайменше сім житлових будинків.

Нагадаємо, також очільник Донецької області сьогодні повідомляв про поранених цивільних Бахмуті, Павлівці та Кураховому.

Додамо, що 6 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Внаслідок ворожої атаки постраждали приватні будинки та заклад освіти.

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ДонбасДонецька областьГуманітарна допомогаОбстрілВійна Росії проти України