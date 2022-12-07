Окупанти обстріляли Донецьку область: троє поранених

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами в Донецькій області: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому", - написав він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2694 поранені.

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