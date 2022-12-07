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Окупанти обстріляли Донецьку область: троє поранених

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Донбас, Середа 07 грудня 2022 08:48
Окупанти обстріляли Донецьку область: троє поранених Фото: окупанти не припиняють обстріли Донецької області (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За вівторок, 6 грудня, російські окупанти поранили трьох мешканців Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 6 грудня стало відомо про 3 цивільних, поранених росіянами в Донецькій області: у Бахмуті, Павлівці та Кураховому", - написав він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2694 поранені.

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Як повідомлялось, у вівторок, 6 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки постраждали приватні будинки та заклад освіти.

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