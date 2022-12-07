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Россияне обстреляли центр поселка на Донбассе, где люди получали гуманитарку: трое раненых

Фото: оккупанты обстреляли центр поселка на Донбассе, где люди получали гуманитарку (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

В Ямполе Донецкой области три человека пострадали в результате российских обстрелов. Оккупанты атаковали центральную площадь поселка в то время, как люди получали гуманитарную помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

"По меньшей мере, трое жителей Ямполя ранили сегодня рашистские оккупанты, обстреляв центральную площадь поселка. Именно в то время на том месте люди получали гуманитарную помощь", - написал Кириленко.

По его словам, также в результате обстрела повреждено административное здание и, по меньшей мере, семь жилых домов.

Напомним, также глава Донецкой области сегодня сообщал о раненых гражданских Бахмуте, Павловке и Курахово.

Добавим, что 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.

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ДонбассДонецкая областьГуманитарная помощьОбстрілВойна России против Украины