Россияне обстреляли центр поселка на Донбассе, где люди получали гуманитарку: трое раненых

"По меньшей мере, трое жителей Ямполя ранили сегодня рашистские оккупанты, обстреляв центральную площадь поселка. Именно в то время на том месте люди получали гуманитарную помощь", - написал Кириленко.

По его словам, также в результате обстрела повреждено административное здание и, по меньшей мере, семь жилых домов.

Напомним, также глава Донецкой области сегодня сообщал о раненых гражданских Бахмуте, Павловке и Курахово.

Добавим, что 6 декабря, российские военные нанесли ракетный удар по Краматорску. В результате вражеской атаки пострадали частные дома и учебное заведение.

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