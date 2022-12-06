Російські військові завдали ракетного удару по Краматорську: є руйнування (фото)
У вівторок, 6 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську (Донецька область). Внаслідок ворожої атаки постраждали приватні будинки та заклад освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.
"Черговий ворожий обстріл міста. 4 ракети вдарили по Краматорську", - йдеться у повідомленні.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - додав очільник міста.
Нагадаємо, що у суботу, 3 грудня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську. Наслідки руйнувань уточнюються.
Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів за добу поранення отримали 9 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.