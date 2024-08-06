Росіяни обстріляли центр Харкова, влучили по щільній житловій забудові

Росіяни завдали удару по центральному району Харкова. Існує загроза продовження обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
Як розповів Терехов, ворог влучив по щільній житловій забудові внаслідок чого сталась пожежа. Інформація щодо руйнувань та жертв наразі уточнюється.
"Будьте обережні - обстріл може продовжуватися", - додав міський голова.
За словами голови Харківському обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, екстрені вже служби виїхали на місце влучання.
Варто додати, що Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) о 9:40 попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Пізніше також заявили про загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.
Фото: повітряна тривога станом на 10:03 (alerts.in.ua)
Внаслідок обстрілу, як розповів Терехов, постраждала будівля поліклініки. Інформація щодо поранених та руйнувань й надалі уточнюється.
За словами Синєгубова, внаслідок удару була пошкоджена цивільна інфраструктура. Станом на зараз звернулися двоє людей із гострою реакцією на стрес.
"Під завалами можуть перебувати люди", - додав він.
У ніч на 6 серпня росіяни атакували Україну:
До відбиття атаки були залучені мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. Загалом протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 19 повітряних цілей, а саме:
Повітряні цілі були збиті у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
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