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Россияне обстреляли центр Харькова, попали по плотной жилой застройке

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне нанесли удар по центральному району Харькова. Существует угроза продолжения обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

Как рассказал Терехов, враг попал по плотной жилой застройке в результате чего произошел пожар. 

Информация о разрушениях и жертвах пока уточняется. 

"Будьте осторожны - обстрел может продолжаться", - добавил городской голова. 

По словам главы Харьковском областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, экстренные уже службы выехали на место попадания. 

Стоит добавить, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 9:40 предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Позже также заявили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.  

Фото: воздушная тревога по состоянию на 10:03 (alerts.in.ua) 

Пострадало здание поликлиники

В результате обстрела, как рассказал Терехов, пострадало здание поликлиники. Информация о раненых и разрушениях и в дальнейшем уточняется. 

Под завалами могут быть люди 

По словам Синегубова, в результате удара была повреждена гражданская инфраструктура. По состоянию на сейчас обратились два человека с острой реакцией на стресс.

"Под завалами могут находиться люди", - добавил он. 

Обстрел Украины в ночь на 6 августа 

В ночь на 6 августа россияне атаковали Украину: 

  • 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23; 
  • 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59; 
  • 16-ю ударными БпЛА типа Shahed. 

К отражению атаки были привлечены мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил. В общем противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 19 воздушных целей, а именно: 

  • 2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59;
  • 15 ударных БпЛА. 

Воздушные цели были сбиты в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

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