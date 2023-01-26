UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровської області: пошкоджено будинки

Фото: Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 26 січня, російська армія атакувала три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки та газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

Лукашук заявив, що вогнем накрили три громади району. З РСЗВ і важкої артилерії гатили по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській територіальним громадам.

"Ворог пошкодив будівлю аграрного підприємства, три приватних житлових будинки, газогін, електромережі. На щастя, без жертв серед населення", - додав голова облради.

Нагадаємо, що у середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

До цього повідомлялось, що у вівторок, 24 січня, російські військові обстріляли населені пункти Нікопольського району у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяНікопольДніпропетровська областьВійна в Україні