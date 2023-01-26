Росіяни обстріляли три громади Дніпропетровської області: пошкоджено будинки

У четвер, 26 січня, російська армія атакувала три громади у Дніпропетровській області. Внаслідок цього було пошкоджено приватні будинки та газогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня російські окупаційні війська неодноразово обстрілювали Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

Лукашук заявив, що вогнем накрили три громади району. З РСЗВ і важкої артилерії гатили по Червоногригорівській, Марганецькій та Мирівській територіальним громадам.

"Ворог пошкодив будівлю аграрного підприємства, три приватних житлових будинки, газогін, електромережі. На щастя, без жертв серед населення", - додав голова облради.