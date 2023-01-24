ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ обстріляла Нікополь з важкої артилерії та пошкодила лінію електропередач

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Вівторок 24 січня 2023 21:05
РФ обстріляла Нікополь з важкої артилерії та пошкодила лінію електропередач Фото: РФ обстріляла Нікополь з важкої артилерії та пошкодила лінію електропередач (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 24 січня, російські військові обстріляли населені пункти Нікопольського району у Дніпропетровській області з важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Після нічного затишшя окупанти знову вдалися до терору наших мирних громад", - йдеться у повідомленні.

За його словами, вранці окупанти обстріляли Нікопольський район, а саме - Мирівську громаду та сам Нікополь. Лукашук додав, що люди неушкоджені.

"Загарбники били з РСЗВ і важкої артилерії. Ворожі снаряди пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого без світла залишилось 1200 родин. Наразі живлення вже відновлено, дякую енергетикам за роботу", - пояснив голова облради.

Нагадаємо, що російські військові 21 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

Російські окупанти вночі 22 січня тричі обстріляли Нікопольський район, найбільше дісталось Марганецькій громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нікополь Дніпропетровська область Війна в Україні
NEWS
США готові передати Україні 10 танків Abrams, - ЗМІ
США готові передати Україні 10 танків Abrams, - ЗМІ
DAILY
Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Війна все не спише. Чому Зеленський звільняє чиновників та забороняє їм їздити за кордон