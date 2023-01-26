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Россияне обстреляли три громады Днепропетровской области: повреждены дома

Фото: Россияне обстреляли три общины Днепропетровской области (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 26 января, российская армия атаковала три общины в Днепропетровской области. В результате были повреждены частные дома и газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня российские оккупационные войска неоднократно обстреливали Никопольщину", - говорится в сообщении.

Лукашук заявил, что огнем накрыли три общины района. Из РСЗО и тяжелой артиллерии били по Красногригорьевской, Марганецкой и Мировской территориальным общинам.

"Враг повредил здание аграрного предприятия, три частных жилых дома, газопровод, электросети. К счастью, без жертв среди населения", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

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Российская ФедерацияНикопольДнепропетровская областьВойна в Украине