Россияне обстреляли три громады Днепропетровской области: повреждены дома

В четверг, 26 января, российская армия атаковала три общины в Днепропетровской области. В результате были повреждены частные дома и газопровод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"В течение дня российские оккупационные войска неоднократно обстреливали Никопольщину", - говорится в сообщении.
Лукашук заявил, что огнем накрыли три общины района. Из РСЗО и тяжелой артиллерии били по Красногригорьевской, Марганецкой и Мировской территориальным общинам.
"Враг повредил здание аграрного предприятия, три частных жилых дома, газопровод, электросети. К счастью, без жертв среди населения", - добавил глава облсовета.
Напомним, что в среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.
Ранее сообщалось, что во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.
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