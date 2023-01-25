Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровської області: пошкоджено електромережі

У середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській райони у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак було пошкоджено електромережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Протягом дня російські окупанти двічі били по Нікопольщині", - йдеться у заяві. За словами Лукашука, з важкої артилерії вгатили по Червоногригорівській громаді. Є пошкодження будівлі насосної станції, також понівечено електромережі. "На щастя, постраждалих немає", - додав голова облради. За його словами, у Синельниківському районі надвечір ворожої атаки також з важкої артилерії зазнала Великомихайлівська громада. Наслідки уточнюються.