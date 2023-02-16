Росіяни обстріляли тимчасово окуповану Чаплинку, щоб дискредитувати ЗСУ, - Генштаб

Росіяни 14 лютого обстріляли територію селища Чаплинка Херсонської області, яку тимчасово контролюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Ворог здійснив атаку, щоб звинуватити та дискредитувати ЗСУ.
"За словами свідків, ракети летіли з південного напрямку, зі сторони тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", - вказали у Генштабі.
Нагадаємо, росіяни в тимчасово окупованому Криму запустили масову кампанію по збору крові.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.