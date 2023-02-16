В окупованому Криму запустили масову кампанію по збору крові, - Генштаб

В тимчасово окупованому Сімферополі "Центр крові" розпочав масовий забір крові у цивільного населення. Аналогічні дії відбуваються також в трьох областях РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зазначається, що крім цього, в сімферопольський "Центр крові" доставляють матеріали з інших станцій переливання АРК.

"Також активно проводиться пропаганда в закладах та установах всіх форм власності щодо залучення до забору крові якомога більшої кількості людей через великі втрати та поранення російських окупантів на всіх напрямках бойових дій", - йдеться в зведенні

Відкриваються додаткові станції переливання крові в Ростовській, Бєлгородській та Воронежській областях.