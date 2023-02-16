Россияне обстреляли временно оккупированную Чаплинку, чтобы дискредитировать ВСУ, - Генштаб

Россияне 14 февраля обстреляли территорию поселка Чаплинка Херсонской области, которую временно контролируют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Враг совершил атаку, чтобы обвинить и дискредитировать ВСУ.
"По словам свидетелей, ракеты летели с южного направления со стороны временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым", - указали в Генштабе.
Напомним, россияне во временно оккупированном Крыму запустили массовую кампанию по сбору крови.
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