Пошкоджені багатоповерхівки та ЛЕП. Окупанти 5 разів за день обстріляли Сумську область

Війська РФ вкотре обстріляли прикордонні райони Сумської області, здійснивши за день 5 атак по трьох громадах. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження житлових цивільних та інфраструктурних об'єктів.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал Сумської обласної військової адміністрації.

У прикордонних районах області протягом неділі було зареєстровано 30 вибухів внаслідок обстрілу з території РФ.

Дані про атаки:

По Великописарівській громаді противник бив із міномета (8 вибухів) та ствольної артилерії (6 вибухів).

Війська РФ обстрілювали Новослобідську громаду зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).

По території Білопільської громади, зокрема по місту Білопілля, війська РФ вели вогонь також зі ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок ворожих атак у населеному пункті було пошкоджено 4 приватні домоволодіння, 2 багатоповерхівки, ЛЕП, 6 приватних гаражів.

Обстріли Сумської області

Сумська область, що межує з територією РФ, практично щодня зазнає ворожих обстрілів та ударів. Російські військові для своїх атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС), а також використовують дрони-камікадзе, здійснюють авіаудари.

Нагадаємо, що перед цим, у ніч проти 11 червня, російські загарбники атакували Сумську область беспілотниками типу "Шахед", і в результаті атак були попадання в цивільні об'єкти.

Раніше, минулими вихідними, в Сумській області в результаті російських атак були постраждалі серед цивільних осіб.