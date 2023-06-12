ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пошкоджені багатоповерхівки та ЛЕП. Окупанти 5 разів за день обстріляли Сумську область

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 12 червня 2023 00:15
Пошкоджені багатоповерхівки та ЛЕП. Окупанти 5 разів за день обстріляли Сумську область Фото: російські військові обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ вкотре обстріляли прикордонні райони Сумської області, здійснивши за день 5 атак по трьох громадах. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження житлових цивільних та інфраструктурних об'єктів.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

У прикордонних районах області протягом неділі було зареєстровано 30 вибухів внаслідок обстрілу з території РФ.

Дані про атаки:

  • По Великописарівській громаді противник бив із міномета (8 вибухів) та ствольної артилерії (6 вибухів).
  • Війська РФ обстрілювали Новослобідську громаду зі ствольної артилерії (9 вибухів) та мінометів (2 вибухи).
  • По території Білопільської громади, зокрема по місту Білопілля, війська РФ вели вогонь також зі ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок ворожих атак у населеному пункті було пошкоджено 4 приватні домоволодіння, 2 багатоповерхівки, ЛЕП, 6 приватних гаражів.

Обстріли Сумської області

Сумська область, що межує з територією РФ, практично щодня зазнає ворожих обстрілів та ударів. Російські військові для своїх атак часто застосовують міномети, САУ, АГС, артилерію, завдають з вертольотів ракетних ударів (НУРС), а також використовують дрони-камікадзе, здійснюють авіаудари.

Нагадаємо, що перед цим, у ніч проти 11 червня, російські загарбники атакували Сумську область беспілотниками типу "Шахед", і в результаті атак були попадання в цивільні об'єкти.

Раніше, минулими вихідними, в Сумській області в результаті російських атак були постраждалі серед цивільних осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
В ЗСУ розповіли подробиці операції по звільненню Благодатного
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС