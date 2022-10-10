Росіяни обстріляли Сумську область: загинула людина, є поранені

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Окрім двох ракет, ще понад 50 приходів за день по прикордонню", - заявив очільник ОВА.
За його словами, окупанти випустили 6 мін та 5 снарядів з САУ по Краснопільській громаді. Вранці росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Конотопському районі, внаслідок чого було травмовано два працівника підприємства та рятівник ДСНС.
Вже вдень ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі - із крупнокаліберного кулемету, з території Росіі.
"Тричі були обстріли з САУ та мінометів по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо - поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопілля пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство", - заявиви Живицький.
Також окупанти із САУ, міномету та автоматичного станкового гранатомету гатили по Великописарівській та Юнаківській громадах.
Нагадаємо, що у неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.
Також, російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область.
Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.
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