UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли Сумську область: загинула людина, є поранені

Фото: Росіяни обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Сумську область. За добу було зафіксовано понадо 50 прильотів, загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Окрім двох ракет, ще понад 50 приходів за день по прикордонню", - заявив очільник ОВА.

За його словами, окупанти випустили 6 мін та 5 снарядів з САУ по Краснопільській громаді. Вранці росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Конотопському районі, внаслідок чого було травмовано два працівника підприємства та рятівник ДСНС.

Вже вдень ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі - із крупнокаліберного кулемету, з території Росіі.

"Тричі були обстріли з САУ та мінометів по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо - поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопілля пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство", - заявиви Живицький.

Також окупанти із САУ, міномету та автоматичного станкового гранатомету гатили по Великописарівській та Юнаківській громадах.

Нагадаємо, що у неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.

Також, російські війська вдень з гелікоптерів обстріляли Сумську область.

Раніше російські війська атакували залізничний вокзал у місті Ворожба Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні