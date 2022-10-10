Россияне обстреляли Сумскую область: погиб человек, есть раненые

"Кроме двух ракет, еще более 50 приходов в день по приграничью", - заявил глава ОВА.

По его словам, оккупанты выпустили 6 мин и 5 снарядов из САУ по Краснопольской общине. Утром россияне атаковали объект инфраструктуры в Конотопском районе, в результате чего были травмированы два работника предприятия и спасатель ГСЧС.

Уже днем враг начал вести огонь в Шосткинском районе - из крупнокалиберного пулемета, с территории России.

"Трижды были обстрелы из САУ и минометов по Белопольской общине. В результате обстрела один человек погиб, еще четверо - ранены и госпитализированы в больницу. В самом Белополье повреждена многоэтажка, частные дома, школа-интернат и предприятие", - заявили Живицкий.

Также оккупанты из САУ, миномета и автоматического станкового гранатомета били по Великописаревской и Юнаковской общинам.