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Россияне обстреляли Сумскую область: погиб человек, есть раненые

Фото: Россияне обстреляли Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 50 прилетов, погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Кроме двух ракет, еще более 50 приходов в день по приграничью", - заявил глава ОВА.

По его словам, оккупанты выпустили 6 мин и 5 снарядов из САУ по Краснопольской общине. Утром россияне атаковали объект инфраструктуры в Конотопском районе, в результате чего были травмированы два работника предприятия и спасатель ГСЧС.

Уже днем враг начал вести огонь в Шосткинском районе - из крупнокалиберного пулемета, с территории России.

"Трижды были обстрелы из САУ и минометов по Белопольской общине. В результате обстрела один человек погиб, еще четверо - ранены и госпитализированы в больницу. В самом Белополье повреждена многоэтажка, частные дома, школа-интернат и предприятие", - заявили Живицкий.

Также оккупанты из САУ, миномета и автоматического станкового гранатомета били по Великописаревской и Юнаковской общинам.

Напомним, что в воскресенье, 9 октября, российские войска обстреливали Сумскую область из минометов и артиллерии. Атаки зафиксировали в пяти общинах.

Также, российские войска днем из вертолетов обстреляли Сумскую область.

Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.

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