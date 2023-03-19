Росіяни обстріляли Сумську область з САУ та мінометів: пошкоджені будинки

Російські окупанти вже тричі атакували прикордоння Сумської області. Вони вели обстріл з мінометів та самохідної артилерійської установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ" .

З 07:20 до 08:05 було зафіксовано 8 приходів в районі населеного пункту Середина-Буда, ймовірно з міномету 120 мм. Через обстріл було пошкоджено три приватних будинки.

З 10:38 до 10:55 стало відомо про 6 приходів в районі населеного пункту Старикове, ймовірно з САУ.

Ще 5 приходів в районі Студенок зафіксовано з 10:30 до 10:45. Обстріл, ймовірно, вівся з міномету 120 мм.

Внаслідок обстрілів немає втрат серед особового складу та техніки. Інформації про втрати серед місцевого населення також не надходила.

Нагадаємо, 18 березня окупанти обстріляли чотири громади в Сумській області.

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