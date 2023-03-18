Окупанти з мінометів та АГС обстріляли чотири громади у Сумській області

В суботу, 18 березня, росіяни атакували чотири громади в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Без втрат і руйнувань серед мирного населення", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що в суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.

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