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Окупанти з мінометів та АГС обстріляли чотири громади у Сумській області

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Сумська область, Субота 18 березня 2023 21:55
Окупанти з мінометів та АГС обстріляли чотири громади у Сумській області Фото: Окупанти з мінометів та АГС обстріляли чотири громади у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В суботу, 18 березня, росіяни атакували чотири громади в Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської, Есманської, Краснопільської та Білопільської громад", - йдеться у повідомленні.

  • Шалигинська громада: ближче до обіду був мінометний обстріл громади - 7 "прильотів";
  • Білопільська громада: ворог здійснив обстріл з АГС (88 пострілів) та мінометів - 3 міни;
  • Есманська громада: росіяни били з мінометів - 7 "прильотів";
  • Краснопільська громада: зафіксовано мінометний обстріл громади - 3 "прильоти".

"Без втрат і руйнувань серед мирного населення", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що в суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.

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