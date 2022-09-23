Росіяни обстріляли Сумську область: пошкоджено ЛЕП, 3 тисячі жителів залишились без світла

Краснопільська громада: майже о 10:00 по околиці Краснопілля росіяни били із САУ - було 4 прильоти. З 11:00 по території громади було здійснено мінометний обстріл - 28 прильотів і атаку з артилерії - 14 прильотів. Після 12:00 оккупанти били з РСЗВ - було 12 прильотів та артобстріл із САУ - ще 11.
Білопільська громада: з 10:00 загарбники обстрілювали громаду із САУ - було 7 прильотів, а також вели мінометний обстріл - 8 прильотів. Близько 12:00 мінометний обстріл громади продовжився - 10 прильотів. Окрім того, 13:00 по території громади з безпілотників ворог скинув 1 вибуховий пристрій (типу ВОГ-17).
Середино-Будська громада: з 13:30 по околиці громади противник бив з САУ (9 прильотів), мінометів (3 прильоти), кулеметів (5 кулеметних черг). У результаті було пошкоджено лінію електропередач. Близько 3 тисяч абонентів не мають електропостачання, роботи ведуться.
Юнаківська громада: після 14:00 був обстріл із САУ - 30 прильотів.