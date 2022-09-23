RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне обстреляли Сумскую область: повреждено ЛЭП, 3 тысячи жителей остались без света

Фото: в результате обстрела Сумской области была повреждена ЛЭП (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Сумскую области. В общей сложности было почти 140 прилетов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

  • Краснопольская община: почти в 10:00 по окраине Краснополья россияне били из САУ - было 4 прилета. С 11:00 по территории общины был произведен минометный обстрел - 28 прилетов и атака из артиллерии - 14 прилетов. После 12:00 оккупанты били из РСЗО - было 12 прилетов и артобстрел из САУ - еще 11.
  • Белопольская община: с 10:00 захватчики обстреливали общину из САУ - было 7 прилетов, а также вели минометный обстрел - 8 прилетов. Около 12:00 минометный обстрел общины продолжился - 10 прилетов. Кроме того, 13:00 по территории общины с беспилотников враг сбросил 1 взрывное устройство (типа ВОГ-17).
  • Середино-Будская община: с 13:30 по окраине общины противник бил из САУ (9 прилетов), минометов (3 прилета), пулеметов (5 пулеметных очередей). В результате была повреждена линия электропередач. У около 3 тысяч абонентов нет электроснабжения, работы ведутся.
  • Юнаковская община: после 14:00 был обстрел из САУ - 30 прилетов.

Напомним, вчера в результате обстрела Сумской области четверо гражданских жителей получили ранения.

Ранее оккупанты попали в жилой дом в Сумской области, есть ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область