Російські окупанти обстрілювали Сумську область: троє людей поранені
Російські війська 22 вересня знову обстріляли Сумську область з території Росії. В результаті обстрілу постраждали цивільні мешканці Хотінської громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Близько 16 години армійці РФ випустили 18 снарядів по прикордонним селам громади", - заявив Живицький.
Внаслідок обстрілів постраждали дві жінки та чоловік у самій Хотіні. За інформацією очільника ОВА, це цивільні мешканці, які наразі із вогнепальними пораненнями, переломами кінцівок, мінно-вибуховими травмами та осколковими ураженнями перебувають у лікарні.
"Також в результаті обстрілу з російських сіл Гордєєвка та Ніколо-Дар’їно пошкоджено місцеве підприємство, приватний будинок та дві автівки", - додав Живицький
Нагадаємо, що раніше росіяни влучили в житловий будинок в Сумській області, є поранені.
Також, російські військові вночі та вранці 4 вересня кілька разів обстріляли Сумську область.
Раніше, росіяни обстріляли Сумську область, постраждала ферма.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.