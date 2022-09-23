Росіяни обстріляли Сумську область: пошкоджено ЛЕП, 3 тисячі жителів залишились без світла

Російські окупанти обстріляли Сумську області. Загалом було майже 140 прильотів зі сторони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького .

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу Сумської області четверо цивільних мешканців зазнали поранень.

Раніше окупанти влучили в житловий будинок в Сумській області, є поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.