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Россияне обстреляли Сумскую область: повреждено ЛЭП, 3 тысячи жителей остались без света

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Сумская область, Пятница 23 сентября 2022 22:54
Россияне обстреляли Сумскую область: повреждено ЛЭП, 3 тысячи жителей остались без света Фото: в результате обстрела Сумской области была повреждена ЛЭП (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Сумскую области. В общей сложности было почти 140 прилетов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

  • Краснопольская община: почти в 10:00 по окраине Краснополья россияне били из САУ - было 4 прилета. С 11:00 по территории общины был произведен минометный обстрел - 28 прилетов и атака из артиллерии - 14 прилетов. После 12:00 оккупанты били из РСЗО - было 12 прилетов и артобстрел из САУ - еще 11.
  • Белопольская община: с 10:00 захватчики обстреливали общину из САУ - было 7 прилетов, а также вели минометный обстрел - 8 прилетов. Около 12:00 минометный обстрел общины продолжился - 10 прилетов. Кроме того, 13:00 по территории общины с беспилотников враг сбросил 1 взрывное устройство (типа ВОГ-17).
  • Середино-Будская община: с 13:30 по окраине общины противник бил из САУ (9 прилетов), минометов (3 прилета), пулеметов (5 пулеметных очередей). В результате была повреждена линия электропередач. У около 3 тысяч абонентов нет электроснабжения, работы ведутся.
  • Юнаковская община: после 14:00 был обстрел из САУ - 30 прилетов.

Напомним, вчера в результате обстрела Сумской области четверо гражданских жителей получили ранения.

Ранее оккупанты попали в жилой дом в Сумской области, есть ранены.

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Сумская область
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