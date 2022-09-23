Россияне обстреляли Сумскую область: повреждено ЛЭП, 3 тысячи жителей остались без света

Российские оккупанты обстреляли Сумскую области. В общей сложности было почти 140 прилетов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого .

Напомним, вчера в результате обстрела Сумской области четверо гражданских жителей получили ранения.

Ранее оккупанты попали в жилой дом в Сумской области, есть ранены.

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