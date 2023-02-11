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Росіяни обстріляли Степногірськ у Запорізькій області: загинула одна людина

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Степногірськ, Субота 11 лютого 2023 17:18
Росіяни обстріляли Степногірськ у Запорізькій області: загинула одна людина Фото: Росіяни обстріляли Степногірськ у Запорізькій області (facebook.com/zap.gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, російські військові обстріляли селище Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок цього загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької обласної прокуратури.

"Близько 10:40 військовослужбовці РФ, застосовуючи засоби ведення війни, заборонені міжнародним правом, здійснили обстріл смт Степногірськ Запорізької області. Внаслідок осколкових поранень на місці події загинула 70-ти річна місцева мешканка", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що також було пошкоджено багатоповерхівки, в яких від ударної хвилі повилітали вікна та частково зруйновані балкони.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що у четвер, 9 лютого, російські військові завдали удару по Запорізькій області та зруйнували один приватний будинок.

Російські окупанти можуть розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там вони мають можливість поповнювати резерви.

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