Россияне обстреляли Степногорск в Запорожской области: погиб один человек

В субботу, 11 февраля, российские военные обстреляли поселок Степногорск в Запорожской области. В результате этого погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской областной прокуратуры.

"Около 10:40 военнослужащие РФ, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, произвели обстрел пгт Степногорск Запорожской области. В результате оскольчатых ранений на месте происшествия погибла 70-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что также были повреждены многоэтажки, в которых от ударной волны вылетели окна и частично разрушены балконы.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.