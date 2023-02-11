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Россияне обстреляли Степногорск в Запорожской области: погиб один человек

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Степногорск, Суббота 11 февраля 2023 17:18
Россияне обстреляли Степногорск в Запорожской области: погиб один человек Фото: Россияне обстреляли Степногорск в Запорожской области (facebook.com/zap.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 11 февраля, российские военные обстреляли поселок Степногорск в Запорожской области. В результате этого погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Запорожской областной прокуратуры.

"Около 10:40 военнослужащие РФ, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, произвели обстрел пгт Степногорск Запорожской области. В результате оскольчатых ранений на месте происшествия погибла 70-летняя местная жительница", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что также были повреждены многоэтажки, в которых от ударной волны вылетели окна и частично разрушены балконы.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним, что в четверг, 9 февраля, российские военные нанесли удар по Запорожской области и разрушили один частный дом.

Российские оккупанты могут начать свое наступление на южном востоке Украины, поскольку там они имеют возможность пополнять резервы.

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