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РФ обстріляла громаду у Запорізькій області: один будинок повністю зруйнований (фото)

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Запорізька область, Четвер 09 лютого 2023 20:12
РФ обстріляла громаду у Запорізькій області: один будинок повністю зруйнований (фото) Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 лютого, російські військові завдали удару по Запорізькій області та зруйнували один приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької ОВА.

"Багатостраждальна Комишуваська громада провела цей день під щільними обстрілами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цю годину вже вп'яте мирний населений пункт зазнав ударів. Наслідки обстрілів наразі з'ясовуються.

"На цей момент відомо, що один приватний будинок зруйновано вщент, близько десяти - пошкоджено. Попередньо - обійшлося без людських жертв", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що російські окупанти можуть розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там вони мають можливість поповнювати резерви.

Російські окупанти облаштували мобільний крематорій в Токмаку Запорізької області, щоб приховати втрати. Містяни скаржаться на трупний сморід в місті.

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