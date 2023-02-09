РФ обстріляла громаду у Запорізькій області: один будинок повністю зруйнований (фото)

У четвер, 9 лютого, російські військові завдали удару по Запорізькій області та зруйнували один приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Запорізької ОВА.

"Багатостраждальна Комишуваська громада провела цей день під щільними обстрілами", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на цю годину вже вп'яте мирний населений пункт зазнав ударів. Наслідки обстрілів наразі з'ясовуються. "На цей момент відомо, що один приватний будинок зруйновано вщент, близько десяти - пошкоджено. Попередньо - обійшлося без людських жертв", - додали в ОВА.