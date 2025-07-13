UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Росіяни обстріляли Слов'янськ: поранено 13-річного хлопчика

Ілюстративне фото: у Слов'янську були "прильоти" (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 13 липня, вдарили по Слов'янську. Внаслідок атаки двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха у Facebook.

Лях зазначив, що росіяни вдарили по мікрорайону Лісовий. Унаслідок цього пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.

 

"На цей час відомо про двох постраждалих. Один із них - хлопчик 13 років", - додав він.

Атака дронів на Слов'янськ

Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.

При цьому ворог сьогодні вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні