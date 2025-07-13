Росіяни обстріляли Слов'янськ: поранено 13-річного хлопчика

Атака дронів на Слов'янськ

Нагадаємо, раніше начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів, що росіяни вдарили дронами по Слов'янську в ніч на 13 липня.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, дитсадок і лікарню.

При цьому ворог сьогодні вдарив по місту Самар Дніпропетровської області. За інформацією джерел РБК-Україна, росіяни цілили по будівлі територіального центру комплектування.

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