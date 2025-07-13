Россияне обстреляли Славянск: ранен 13-летний мальчик

Атака дронов на Славянск

Напомним, ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница.

При этом враг сегодня ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

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