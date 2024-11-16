Росіяни обстріляли Слов'янськ: атакована промзона, є жертва

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області та не відходять від своєї мети вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Зокрема, окупанти часто атакують Слов'янськ. Наприклад, вночі на 31 жовтня РФ обстріляла Краматорськ і Слов'янськ Донецької області. Удари у першому випадку припали по промзоні, у другому - по комбінату.

Крім того, російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області і наприкінці серпня. Окупанти застосували касетні снаряди.

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