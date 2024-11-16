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Россияне обстреляли Славянск: атакована промзона, есть жертва

Фото: российские войска обстреляли Славянск Донецкой области 15 ноября (dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Славянск Донецкой области 15 ноября. Погиб человек.

Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Вчера вечером, около 20:30, город подвергся вражескому обстрелу", - рассказал он.

По словам Ляха, было попадание в промзону на окраинах города.

"К сожалению, один человек погиб", - констатировал он.

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области и не отходят от своей цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

В частности, оккупанты довольно часто атакуют Славянск. Например, в ночь на 31 октября РФ обстреляла Краматорск и Славянск Донецкой области. Удары в первом случае пришлись по промзоне, во втором - по комбинату.

Кроме того, российские войска обстреляли Славянск Донецкой области и в конце августа. Оккупанты применили кассетные снаряды.

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