Россияне обстреляли Славянск: атакована промзона, есть жертва

Обстрелы Донецкой области

Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области и не отходят от своей цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

В частности, оккупанты довольно часто атакуют Славянск. Например, в ночь на 31 октября РФ обстреляла Краматорск и Славянск Донецкой области. Удары в первом случае пришлись по промзоне, во втором - по комбинату.

Кроме того, российские войска обстреляли Славянск Донецкой области и в конце августа. Оккупанты применили кассетные снаряды.

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