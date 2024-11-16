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Росіяни обстріляли Слов'янськ: атакована промзона, є жертва

Слов'янськ, Субота 16 листопада 2024 08:37
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Росіяни обстріляли Слов'янськ: атакована промзона, є жертва Фото: російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області 15 листопада (dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області 15 листопада. Загинула людина.

Про це заявив голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Вчора ввечері, близько 20:30, місто зазнало ворожого обстрілу", - розповів він.

За словами Ляха, було влучання у промзону на околицях міста.

"На жаль, одна людина загинула", - констатував він.

Обстріли Донецької області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області та не відходять від своєї мети вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Зокрема, окупанти часто атакують Слов'янськ. Наприклад, вночі на 31 жовтня РФ обстріляла Краматорськ і Слов'янськ Донецької області. Удари у першому випадку припали по промзоні, у другому - по комбінату.

Крім того, російські війська обстріляли Слов'янськ Донецької області і наприкінці серпня. Окупанти застосували касетні снаряди.

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