Россияне обстреляли Славянск: атакована промзона, есть жертва
Российские войска обстреляли Славянск Донецкой области 15 ноября. Погиб человек.
Об этом заявил глава Славянской военной администрации Вадим Лях, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"Вчера вечером, около 20:30, город подвергся вражескому обстрелу", - рассказал он.
По словам Ляха, было попадание в промзону на окраинах города.
"К сожалению, один человек погиб", - констатировал он.
Обстрелы Донецкой области
Российские войска постоянно обстреливают города и села Донецкой области и не отходят от своей цели выйти на границы Донецкой и Луганской областей.
В частности, оккупанты довольно часто атакуют Славянск. Например, в ночь на 31 октября РФ обстреляла Краматорск и Славянск Донецкой области. Удары в первом случае пришлись по промзоне, во втором - по комбинату.
Кроме того, российские войска обстреляли Славянск Донецкой области и в конце августа. Оккупанты применили кассетные снаряды.
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