Росіяни обстріляли Сіверськ і Курахове в Донецькій області: загинула жінка, є поранені

Російська армія сьогодні, 28 лютого, обстріляла населені пункти в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

Жертва удару РФ

Після обіду ворог завдав удару по Сіверську, через що 69-річна городянка отримала травми, несумісні з життям. На момент атаки вона перебувала неподалік власного будинку.

"Тип озброєння встановлюється", - повідомили в прокуратурі.

Поранені

Близько 06:30, армія РФ здійснила авіаудар по селу Желанне Покровського району. Засіб ураження влучив по одній із вулиць, де на той час ішла місцева жителька 62 років. Жінку госпіталізували з травмою голови та переломом.

Крім того, під приціл окупантів укотре потрапило місто Курахове. Унаслідок ракетного обстрілу, перебуваючи в торговельному павільйоні, дістала травми 22-річна продавчиня. Її з черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку доставили до медичного закладу.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/don.gp.gov.ua)

Уже о 15:00 ворог атакував, імовірно, FPV-дроном Часів Яр, де біля автомобіля отримав множинні поранення чоловік 40 років.

Розслідування

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Росіяни обстрілюють населені пункти в Україні

Російські війська обстріляли центр Куп'янська 28 лютого, використавши авіабомби. Загинули двоє людей, ще одна жінка дістала поранення, під завалами можуть бути ще люди.

Також російські війська обстріляли Курахове Покровського району Донецької області. Пошкоджено місцеву рятувальну частину.