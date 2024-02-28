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Росіяни вдарили по Кураховому: пошкоджено пожежну частину (фото)

Донбас, Середа 28 лютого 2024 13:46
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Росіяни вдарили по Кураховому: пошкоджено пожежну частину (фото) Фото: росіяни вдарили по Кураховому 28 лютого, пошкоджено пожежну частину (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Курахове Покровського району Донецької області 28 лютого. Пошкоджено місцеву рятувальну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Сьогодні Росія обстріляла місто Курахове Покровського району, вдарили по житловій забудові. Внаслідок ворожого удару вибуховою хвилею пошкоджено будівлю пожежної частини", - йдеться в повыдомленні.

Через обстріл Курахового пошкоджено рятувальну частину (t.me/mvs_ukraine)

На щастя, як додають правоохоронці, рятувальники не постраждали.

В тему: обстріл Покровська вночі

В ніч на 28 лютого окупанти чотирма балістичними ракетами вдарили і по Покровську.

"На щастя, постраждалих немає", - розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Обстріл Покровська в ніч проти 28 лютого (t.me/VadimFilashkin_donoda)

Зруйновані та пошкоджені адміністративні будівлі, заклади освіти, багатоквартирні та приватні будинки.

Обстріли Курахового

Російські війська не вперше обстрілюють Курахове. Так, російська армія завдала авіаудару по Кураховому Донецької області 22 лютого. На місто, зокрема підприємство, окупанти скинули КАБ-250, дев'ять людей були поранені.

Крім того, російські війська 27 лютого, вдарили по Курахівській громаді в Донецькій області. Унаслідок цього загинула людина, ще п'ятеро дістали поранення.

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Донецька область Курахово
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