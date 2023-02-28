Росіяни обстріляли сім громад у Сумській області: пошкоджено житлові будинки

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 7 територіальних громад області. Було зафіксовано 106 прильотів:
О 14:41 по с. Олександрівка Великописарівської громади з ворожого БПЛА на приватний житловий будинок було скинуто два вибухові снаряди типу ВОГ. Будинок пошкоджено;
Внаслідок обстрілу ймовірно з міномета (14 прильотів) з 15:55 до 16:35 по с. Старікове Шалигинської громади пошкоджено 4 житлові будинки (один з них зруйновано, у двох вибиті вікна, ще в одного - були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна);
Білопільська громада: зранку - з 08:35 ворог гатив з міномета - 5 прильотів. Обстріл громади продовжився після 10:00 - 8 прильотів по двох населених пунктах громади, об 11:05 − ще три. Після 12:00 було зафіксовано 12 пострілів, можливо АГС, а також 6 мін по населеному пункту громади. Також по Білопільській громаді з 15:50 був обстріл із САУ - 28 "прильотів". А о 17:00 з ворожого БПЛА було скинуто три вибухові снаряди типу ВОГ;
Новослобідська громада: о 08:40 відбувся мінометний обстріл - 2 прильоти;