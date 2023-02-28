Россияне обстреляли семь громад в Сумской области: повреждены жилые дома

В течение дня россияне совершили обстрелы 7 территориальных общин области. Было зафиксировано 106 прилетов:
В 14:41 по с. Александровка Великописаревской общины из вражеского БПЛА на частный жилой дом были сброшены два взрывных снаряда типа ВОГ. Дом поврежден;
В результате обстрела вероятно из миномета (14 прилетов) с 15:55 до 16:35 по с. Стариковое Шалыгинской общины повреждено 4 жилых дома (один из них разрушен, в двух выбиты окна, еще у одного - были выбиты окна и осколками повреждена стена);
Белопольская община: утром - с 08:35 враг гатив из миномета - 5 прилетов. Обстрел общины продолжился после 10:00 - 8 прилетов по двум населенным пунктам общины, в 11:05 - еще три. После 12:00 было зафиксировано 12 выстрелов, возможно АГС, а также 6 мин по населенному пункту. Также по Белопольскому обществу с 15:50 был обстрел из САУ - 28 "прилетов". А в 17:00 с вражеского БПЛА было сброшено три взрывных снаряда типа ВОГ;
Новослободская община: в 08:40 произошел минометный обстрел - 2 прилета;